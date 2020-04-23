ABD'de bir market zinciri çiftçilerden aldığı fazla sütü bedava dağıtacak Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir zincir mağaza çiftçilerin elindeki fazla süt ve süt ürünlerini alarak eyalet genelinde gıda dağıtımı yapan yardım kuruluşlarına ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler tüm dünyada üretim zincirlerini ve tüketimi vururken çiftçilerde ellerinde kalan süt ve süt ürünleri gibi dayanıksız gıdaları dökmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir zincir mağaza, çiftçilerin elindeki fazla süt ve süt ürünlerini alarak eyalet genelinde gıda dağıtımı yapan yardım kuruluşlarına ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com