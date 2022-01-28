ABD'de bir mahkum 1996'da işlediği cinayetten idam edildi - Haberler
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ABD'de bir mahkum 1996'da işlediği cinayetten idam edildi

AA, Nuri Aydın - Güncel
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ABD'de bir mahkum 1996'da işlediği cinayetten idam edildi

ABD'nin Alabama eyaletinde 1996'da işlediği bir cinayet nedeniyle hakkında idam cezası verilen mahkumun cezası infaz edildi.

ABD'nin Alabama eyaletinde 1996'da işlediği bir cinayet nedeniyle hakkında idam cezası verilen mahkumun cezası infaz edildi.

Yerel mahkemenin idam cezasına yapılan itirazı görüşen yüksek mahkeme, 43 yaşındaki mahkum Matthew Reeves hakkındaki kararı onayladı.

Reeves'in infazı Holman Cezaevi'nde zehirli iğneyle gerçekleştirildi.

Eyalet Valisi Kay Ivey, Reeves'in idamına dair "adaletin yerini bulduğunu" söyledi.

Savunma avukatları, Reeves'in "birinci sınıftaki bir çocuğun okuma seviyesine ve 4 yaşındaki bir çocuğun dil yeterliliğine sahip" olduğu gerekçesiyle idam kararına itiraz etmişti.

Reeves'in 1996'da, kendisini aracına alan Willie Johnson Jr'yi öldürüp cinayeti kutlamak için eğlenmeye gittiği iddia edilmişti.

Dönemin görgü tanıkları, Reeves'in eğlendiği sırada ellerinde maktulün kanı olduğunu öne sürmüş bu iddialar da mahkeme tutanaklarında yer almıştı.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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