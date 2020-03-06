ABD'de bir kişi, üç polisin cinayetinde suç ortaklığı gerekçesiyle idam edildi

06.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:46

ABD'nin Alabama eyaletinde 16 yıl önce üç polis memurunun cinayetinde suç ortağı olduğu gerekçesiyle Nathaniel Woods'un idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

Ulusal Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, 2004'te Birmingham'da Kerry Spencer tarafından vurularak öldürülen üç polis memurunun cinayetinde suç ortağı olduğu gerekçesiyle 43 yaşındaki Woods'un Atmore'daki eyalet hapishanesinde ölümcül dozda ilaçla idam edildiği kaydedildi.

Alabama Valisi Kay Ivey, Woods'un idamıyla ilgili af talebini reddetmişti.

Woods'un, polis memurlarının cinayetinde tetiği çeken kişi olmadığı için 2005'te görülen davada suçlu bulunmasıyla ilgili bazı soru işaretleri vardı.

Üç polisin cinayetinde tetiği çeken Spencer, davada verdiği ifadede Woods'un masum olduğunu söylemişti.

Spencer için henüz idam tarihi belirlenmedi.

Kaynak: AA