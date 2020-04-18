ABD'de bir kilisenin 'Covid-19'a karşı mucize ilaç' diye sattığı çamaşır suyuna yasak Koronavirüsle birlikte Alzheimer, otizm, beyin kanseri, AIDS ve MS gibi hastalıkları engellediği ve tedavi ettiği ileri sürülen kimyasal ürün aktivasyon maddesiyle karıştırıldığında çamaşır suyuna dönüşüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme koronavirüse çare olduğu ileri sürülen test edilmemiş, onaylanmamış ve muhtemelen insan sağlığına zararlı ürünlerin satışını yasakladı. Florida'da Genesis II Sağlık ve İyileşme Kilisesi yöneticileri hakkında internet siteleri üzerinden Mucize Mineral Çözeltisi (MMS) adı altında koronavirüsle birlikte Alzheimer, otizm, beyin kanseri, AIDS ve MS gibi hastalıkları engellediği ve tedavi ettiği bir ürün sattıkları gerekçesiyle dava açıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com