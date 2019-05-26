ABD'de bir kedi kendisine saldıran çakalları böyle kovaladı
– ABD'nin Los Angeles eyaletinin Azusa bölgesinde Tigger isimli bir ev kedisi, kendisine saldıran iki çakalı kovaladı.
– ABD'nin Los Angeles eyaletinin Azusa bölgesinde Tigger isimli bir ev kedisi, kendisine saldıran iki çakalı kovaladı.
Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 16 yaşındaki Tigger, yaşadı evin garaj yolunda iki çakalın saldırısına uğradı.
Kedinin sahibi, hareket sönsörünün ikazı sonrası kapının dışına çıktığını; bir saatliğine dışarı bıraktıkları kedinin iki çakalı kovaladığı görüntüyü gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.
Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 16 yaşındaki Tigger, yaşadı evin garaj yolunda iki çakalın saldırısına uğradı.
Kendisine hamle eden çakallardan korkmayarak onların üzerine saldıran kedi, çakalları kovalayarak bölgeden kaçmalarını sağladı.
Kedinin sahibi, hareket sönsörünün ikazı sonrası kapının dışına çıktığını; bir saatliğine dışarı bıraktıkları kedinin iki çakalı kovaladığı görüntüyü gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.
Cesur kedinin videosu ülkede en çok paylaşılan görüntülerden oldu.
Kaynak: DHA
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