ABD'de bir havalimanında kazara silahın ateş alması nedeniyle uçuşlar kısa süreli durduruldu - Haberler
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ABD'de bir havalimanında kazara silahın ateş alması nedeniyle uçuşlar kısa süreli durduruldu

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
ABD'de bir havalimanında kazara silahın ateş alması nedeniyle uçuşlar kısa süreli durduruldu

NEW ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu.

NEW ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli durduruldu.

ABD basınında yer alan haberler e göre, havalimanında iç hatlar terminalindeki kontrol noktasında kazara ateş alan silah paniğe ve tüm uçuşların durmasına neden oldu.

Havalimanı yetkilileri, yolculara ve çalışanlara yönelik bir tehdit bulunmadığını ve kısa süreli durdurulan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Atlanta Polis Departmanı ise silahın kazara ateş aldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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