ABD'de bir gölde bulunan devasa Japon balığı yetkilileri harekete geçirdi
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ABD'de bir gölde bulunan devasa Japon balığı yetkilileri harekete geçirdi

ABD'de bir gölde bulunan devasa Japon balığı yetkilileri harekete geçirdi
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir gölde devasa Japon balığına rastlanması üzerine, evcil hayvan sahiplerine uyarı yapıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir gölde devasa Japon balığına rastlanması üzerine, evcil hayvan sahiplerine uyarı yapıldı.

BBC'nin haberine göre, Burnsville şehri yetkilileri, Twitter'dan yaptıkları açıklamayla vatandaşları beslemek istemedikleri evcil balıklarını, göllere ve göletlere bırakmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer, bu balıkların tortuya ve bitkilere zarar vererek şehirdeki su kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Akvaryumda beslenen Japon balıkları 5 santimetre uzunluğa kadar büyürken vahşi yaşama bırakılanların daha çok büyüdüğü, hızla ürediği ve baskın türe dönüşerek ekosisteme büyük ölçüde zarar verebileceği ifade edildi.

Burnsville'de Keller Gölü'nde yakalanan devasa Japon balığının fotoğrafları, kent yönetiminin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Minnesota'da istilacı tür olarak kabul edilen Japon balıklarının, kamuya açık yerlerde göl ya da göletlere bırakılması yasak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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