ABD'de bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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ABD'de bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA, Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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ABD'de bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Pensilvanya'nın kuzeydoğusunda bir evde meydana gelen yangın ve patlamalar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Pensilvanya'nın kuzeydoğusunda bir evde meydana gelen yangın ve patlamalar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eyalet polisi, yerel saatle 07.00 sıralarında çıkan yangın esnasında evde 8 kişinin bulunduğunu, 4'ünün hayatını kaybettiğini, 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını, diğer 2'sinin ise kaçtığını söyledi.

Hastaneye kaldırılanlardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının yangının yayılması sırasında patlamalara şahit olduğu belirtildi.

Polis Deanna Piekanski, otopsilerin bugün yapılmasının planlandığını kaydetti.

Ev sakinlerinden biri, patlamaların muhtemelen kurbanlardan birinin kullandığı oksijen tanklarından kaynaklandığını söyledi.

Yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Pennsylvania, Yangın, Güncel, Haber

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