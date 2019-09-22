ABD'de bir etkinlikte 3 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'de bir etkinlikte 3 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'nin doğusundaki Pensilvanya eyaletinde bir etkinlikte turuncu bileklik takan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

22.09.2019 16:51
ABD'de bir etkinlikte 3 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'nin doğusundaki Pensilvanya eyaletinde bir etkinlikte turuncu bileklik takan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentinde polis tarafından yapılan açıklamada, bir etkinlikte 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada 7 kişinin kolunda da turuncu kağıt bileklik bulunduğu ve hastaneye kaldırılanların durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, sağlık yetkilileri hayatını kaybedenlerde benzer semptomlar görüldüğünü ifade etti.


Pittsburgh polisinin sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - PITTSBURGH

Kaynak: İHA
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