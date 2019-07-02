ABD'de bir düzensiz göçmen daha gözaltında hayatını kaybetti

NEW Meksika sınırından yasa dışı yollarla ABD'ye girmeye çalışırken yakalanan Honduraslı düzensiz göçmenin gözaltında hayatını kaybettiği, bu kişiyle birlikte son 10 ayda gözaltında ölen düzensiz göçmenlerin sayısının 11'e çıktığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, 30 yaşındaki Honduras uyruklu Yimi Alexis Balderramos, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından gözaltında tutulduğu Teksas eyaletindeki Houston gözaltı tesisinde yaşamını yitirdi.

Balderramos'un ölümüyle, Eylül 2018'den bu yana ABD'de gözaltındayken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 11'e çıktığı kaydedildi.

Bu kişilerin arasında 5 çocuk da bulunuyor.

Meksika sınırından ailesiyle ABD'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken, Aralık 2018'de yakalanan Guatemalalı 7 yaşındaki Jakelin Caal Maquin ve 8 yaşındaki Felipe Gomaz Alonzo, gözaltında hayatlarını kaybetmiş ve bu olay ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik sert eleştirilere neden olmuştu.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, aileleriyle yasa dışı yollardan ülkeye girerken sınırda yakalanan ve gözaltında tutulan tüm çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA