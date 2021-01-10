ABD'de bir Cumhuriyetçi senatörden daha Trump'a istifa çağrısı geldi
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ABD'de bir Cumhuriyetçi senatörden daha Trump'a istifa çağrısı geldi

10.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:30
ABD'de bir Cumhuriyetçi senatörden daha Trump'a istifa çağrısı geldi

ABD'de, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından Başkan Donald Trump'ın üzerindeki siyasi baskılar artarken, Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Trump'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından Başkan Donald Trump'ın üzerindeki siyasi baskılar artarken, Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Trump'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Amerikan CNN kanalına konuşan Pennsylvania Senatörü Toomey, Lisa Murkowski'nin ardından Trump'a istifa çağrısı yapan 2. Cumhuriyetçi senatör oldu.

Toomey, açıklamasında, Trump'ın azledilebilmesi için yeterli zaman olmadığına işaret ederek, "Sanıyorum ülkemiz için en iyisi, Başkan'ın istifa etmesi ve bir an önce gitmesi." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör, Kongre baskınının yaşanmasına zemin hazırladığı gerekçesiyle Trump'ın "azledilmeyi gerektiren" bir suç işlediğine inandığını da ifade etti.

Trump'ın azline ilişkin süreç pazartesi Meclis gündemine getirilecek

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi Alaska Senatörü Murkowski ile Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzer, Trump'a istifa çağrısı yapmıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de Trump'ın azline ilişkin sürecin, pazartesi günü Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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