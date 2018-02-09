Çok İstedi, Peşini Bırakmadı! İnatçı Çocuk Oyuncak Makinesinde Mahsur Kaldı
ABD'de sevdiği oyuncağı almak isterken alışveriş merkezindeki oyuncak makinesi içinde mahsur kalan küçük çocuk itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
Florida eyaletine bağlı Titusville şehrinde ailesiyle yemek yemek için alışveriş merkezine giden Mason, oyuncak kapma makinesindeki bir oyuncağı gözüne kestirdi. Oyuncağı almak için şansını deneyen Mason, istediği oyuncağı kazanamayınca hediye verilen bölümünden makinenin içine girdi.
İÇİNİ AÇIP ÇOCUĞU ÇIKARDILAR
Yakınlardaki bir restoranda yemek yiyen itfaiye görevlisi, Mason'ın oyuncak makinesinden çıkamadığını fark etti. Çocuğun yardımına koşan itfaiyeci, oyuncak makinesini manivela yardımıyla açarak Mason'ı sıkıştığı yerden çıkardı.
OYUNCAK ÇOCUĞA HEDİYE EDİLDİ
Olayı Facebook sayfasından "Bir sonraki vardiyada nelerle karşılaşacağınızı bilemezsin" mesajıyla duyuran Titusville İftaiyesi, Mason'un başına gelenleri "beklenmeyen bir şey" olarak niteledi.
Mason'a kazanmak istediği oyuncak hediye edildi.
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iyi bari amacına ulaşmış tebriklerCevap Yaz 4 Yayından KaldırRAMBO DORTMUND: Cocuk iste hep hayel pesinde3 Yayından Kaldır