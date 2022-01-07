ABD'de bir Çin vatandaşı, tarım ilaçları üreticisi şirketin ticari sırrını çalmaktan suçlu bulundu

ST. ABD'de federal savcılar, bir Çin vatandaşının endüstriyel tarım şirketi Monsanto ve Missouri'deki yan kuruluşlarından biri için çalışırken ticari sır çaldığını kabul ettiğini söyledi.

2008'den 2017'ye kadar Monsanto ve yan kuruluşlarından biri olan The Climate Corporation'da görüntüleme bilimcisi olarak çalışan 44 yaşındaki Haitao Xiang, ekonomik casusluk yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Savcılar, Xiang'ın bir ticari sırrı hafıza kartına aktardığını ve ardından Çin hükümetinin yararına Çin'e götürmeye çalıştığını söyledi.

Mahkeme kayıtlarında, Monsanto ve The Climate Corporation'ın üretkenliği artırmak ve çiftçilerin tarla verilerini toplamasına yardımcı olmak için dijital tarım yazılımı platformu geliştirdiği ve platformun bir kısmının, şirketlerin ticari sır ve fikri mülkiyet olarak kabul ettiği Nutrient Optimizer adlı algoritmayı kapsadığı bilgisi yer aldı.

Xiang, 2017'de şirketlerden ayrılışının ertesi günü Çin'e uçmuş, savcılar Xiang'ın elektronik cihazlarından birinin Nutrient Optimizer'ın kopyalarını içerdiğini söylemişti.

ABD'ye döndüğünde tutuklanan ve 2019'da sekiz suçlamayla büyük jüri karşısına çıkan Xiang, 7 Nisan'da hüküm giyecek.

Monsanto 2019'da, yaban otlarının temizlenmesinde kullandığı ürününün kansere yol açması nedeniyle bir çifte toplamda 2 milyar 55 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Tarımsal biyoteknoloji şirketi, 2018'de ise yine aynı sebeple bir adama 289 milyon dolar tazminat ödemişti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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