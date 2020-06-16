ABD'de bir bilgisayar oyununun tedavi amaçlı kullanımına ilk onay
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BBC

ABD'de bir bilgisayar oyununun tedavi amaçlı kullanımına ilk onay

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez, bir oyunun tedavi amaçlı pazarlanabilmesine izin verdi.

ABD'de bir bilgisayar oyununun tedavi amaçlı kullanımına ilk onay
16.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:50

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez, bir oyunun tedavi amaçlı pazarlanabilmesine izin verdi.

EndeavoRx adlı oyun, çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisi için, sunulan dijital bir terapi.

Reçeteyle alınabilen EndeavorRx adlı oyun, 8 ila 12 yaş arasındaki çocuklara yönelik.

Oyunun dikkat fonksiyonunu geliştirmesi amaçlanıyor ve bu alanda pazarlama lisansı alan ilk dijital tedavi.

EndeavorRx, çocuklar için doktorların geliştireceği, terapi, ilaç tedavisi ve eğitimlerin bir parçası olarak kullanılabilecek.

FDA'in değerlendirmesinde, oyunun ciddi bir yan etkisi olmadığı sonucuna varıldı.

FDA Cihazlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi'nin Direktörü Dr. Jeffrey Shuren "EndeavorRx, çocuklarda DEHB ile görülen semptomların iyileştirilmesinde ilaçsız bir tedavi yöntemi sunuyor ve büyüyen dijital tedavi alanında önemli bir örnek" dedi.

DEHB, çocuklukta başlayan ve 6-11 yaşları arasındaki çocukları etkileyen, sık görülen bir rahatsızlık.

Semptomları arasında, odaklanma ve dikkat toplama zorluğu, davranışları kontrol etmekte sorun yaşama ve çok yüksek düzeyde aktivite görülüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, hastalığın teşhisinin profesyonel birsağlık çalışanı tarafından, hiperaktivite, dikkatsizlik ve faaliyet giösterme ile gelişime engel olan dürtülere hakim olamama gibi belirtilerin izlenmesinin ardından konulması gerekiyor.

BBC

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