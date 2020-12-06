ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü
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ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

06.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:05
ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

ABD'de restoran sahibi bir babaanne torununa şişe fırlatan müşteriyi masayla dövdü.

ABD'de restoran sahibi bir babaanne torununa şişe fırlatan müşteriyi masayla dövdü.

Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde bir müşteri siparişini almak için  Doris Campos'un sahibi olduğu restorana gitti. Siparişinin henüz hazır olmadığını öğrenen müşteri bağırmaya başladı. Tartışma başladıktan sonra müşteri, Campos'un kızının kucağındaki torununa dezenfektan fırlattı. Bunun üzerine Campos' bir masayla müşteriyi yere serdi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada viral oldu.


ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü
ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü
ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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