Abd'de bir avm'de silah sesleri 1 yaralı
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Abd'de bir avm'de silah sesleri 1 yaralı

ABD'de bir AVM'de silah sesleri 1 yaralıABD, (DHA)- ABD'nin Georgia eyaletindeki bir AVM'de çıkan kavgada silah sesleri duyuldu.

15.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:02

ABD'de bir AVM'de silah sesleri 1 yaralı

ABD, ()- ABD'nin Georgia eyaletindeki bir AVM'de çıkan kavgada silah sesleri duyuldu. AVM içerisindeki insanların panik halinde kaçışmaları anbean kaydedildi.

Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan Cumberland adlı AVM'de kavga çıktı. Kavgada bir kişinin ateş açmasıyla, AVM'de büyük panik yaşandı. Polis, olayın silahlı saldırı olmadığını 3 kişinin karıştığı bir kavga sırasında silahın ateşlendiğini ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel medya, silahlı şüphelinin olay yerinden kaçtığını, polisin ise olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Abd'de bir avm'de silah sesleri 1 yaralı
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