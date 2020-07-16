ABD'de bir aşı adayında başarılı sonuçlar umutları artırdı
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ABD'de bir aşı adayında başarılı sonuçlar umutları artırdı

ABD'de devam eden bir aşı çalışmasından başarı haberi geldi.

ABD'de bir aşı adayında başarılı sonuçlar umutları artırdı
16.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:43

ABD'de devam eden bir aşı çalışmasından başarı haberi geldi. Biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında deneklerin koronavirüse karşı antikor ürettiğini açıkladı.ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, birlikte çalıştıkları biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıyla ilgili başlayan klinik testlerin ilk aşamasında deneklerin koronavirüse karşı antikor üretmesinin sağlandığını açıkladı. Enstitü, 18 ila 55 yaşlarındaki 45 deneğin aşılanması sonrası herhangi bir yan etki görülmediğini de belirtti.

Moderna şirketinden yapılan açıklamada da aşının deneklere iki ay içinde iki kez enjekte edildiği ve deneklerin, COVID-19 tanısı konulan kişilerden daha fazla antikor ürettiği vurgulandı. "Sağlam bir bağışıklık reaksiyonu" görüldüğünü kaydeden Moderna, testlere daha geniş bir katılımla devam edileceğini de belirtti.

Şirket, klinik testlerin üçüncü aşamasını aşıyı Temmuz sonuna kadar 30 bin kişide deneyerek tamamlamayı hedefliyor. Ancak araştırmanın kesin sonuçlarına ulaşılmasının ise Ekim 2022'yi bulabileceği tahmin ediliyor.

Geçen hafta sonu merkezi Almanya'nın Mainz kentindeki BioNTech firmasının ABD'li ilaç şirketi Pfizer'le sürdürdüğü araştırmada da denekler üzerinde antikor gelişiminin sağlandığını açıklanmıştı. BioNTech'in direktörü Uğur Şahin, geçen Cumartesi günü Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, bu yılın sonunda lisans almak için başvuruda bulunmalarının mümkün olduğunu söylemişti.

DSÖ: 20'den fazla aşı klinik test aşamasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde 20'den fazla aşının klinik araştırmaları devam ediyor. Geliştirilen aşılar, klinik test aşamasında insanlar üzerinde deneniyor. Şimdiye kadar denenen aşılardan sadece birkaçında deneklerin koronavirüse karşı antikor üretmesi başarıldı. Ancak aşılanan kişilerin koronavirüse karşı gerçekten bağışıklık geliştirip geliştirmediği ise henüz bilinmiyor. Bu da aşının binlerce kişi üzerinde denendiği klinik testlerin üçüncü aşaması sonrasında tespit edilebiliyor.

Şimdiye kadar üçüncü aşamaya dek gelebilen en geniş çaplı araştırmalar İngiltere ve Çin'de yapıldı. Oxford Üniversitesi kısa bir süre önce ilaç şirketi AstraZeneca ile yürüttüğü aşı çalışmasının üçüncü aşamasına başladıklarını duyurmuş, Çinli Sinovac firması da üçüncü aşamaya başlamak üzere olduklarını açıklamıştı. BioNTech'in de kapsamlı testlere başlaması bekleniyor.

İngiliz televizyonu ITV'nin siyasi editörü Robert Peston, bugün güvenilir kaynaklardan Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca şirketi ile yürüttüğü klinik deneylerin üçüncü aşamasında ilerleme sağlandığını duyduğunu ve büyük olasılıkla elde edilen sonuçların yarın açıklanabileceğini duyurdu.

Öte yandan Almanya'da geçtiğimiz günlerde iyileşen COVID-19 hastaları üzerinde yapılan yeni kan testlerinde ise iyileşen hastaların vücudunda oluşan antikor sayısının azaldığı tespit edilmiş, bu da etkili bir aşı bulunabileceği umutlarını azaltmıştı.

dpa/HS,SSB

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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