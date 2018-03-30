ABD'de Binlerce Müslüman, Icna-Mas Fuarında Buluştu

Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ve Müslüman Amerikan Cemiyeti'nin (MAS) ABD'nin Baltimore kentinde düzenlediği ve binlerce Müslüman'ın katıldığı yıllık fuar başladı.

ABD'deki en büyük ve aktif Müslüman sivil toplum örgütlerinden ICNA'nın MAS ile 43. kez düzenlediği fuar, Maryland eyaletinin Baltimore kentinde gerçekleştiriliyor.

Fuar, ülkedeki Müslümanlar'ın en geniş katılımla bir araya geldiği programlardan biri olma niteliğini taşıyor.

3 gün sürecek olan fuarda ABD'de yaşan Müslümanlar'ın karşılaştığı birçok sorunun masaya yatırıldığı programların yanı sıra, çocuk eğitimi, siyaset ve İslamofobi gibi konular da ele alınacak.

Türk organizasyonları da katılıyor

Müslümanlar'ı bir araya getiren fuarda, ABD'de kurulu veya organizasyonu bulunan bazı Türk kurumları da stantlar açacak.

İbn Haldun Üniversitesi, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Zakat Foundation, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) gibi organizasyonlar, fuarın bir bölümünde kurulan alanda açtıkları stantlarda etkinliğe katılan Müslümanlar'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verecek.

ICNA, Kuzey Amerika'daki Müslüman sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek üzere 1971 yılında kuruldu.

ABD'deki Müslümanlar'ı bir araya getirmek ve her alanda kültürel faaliyetler yapmak üzere 1993 yılında kurulan MAS'ın ise bugün ABD'de 50'nin üzerinde ofisi bulunuyor.