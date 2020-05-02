ABD'de binlerce kişiden 'Evde Kal' karşıtı protesto
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ABD'de binlerce kişiden 'Evde Kal' karşıtı protesto

ABD'de binlerce kişiden 'Evde Kal' karşıtı protesto
02.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:26

ABD'nin California eyaletinde on binlerce kişi korona virüs salgınına karşı "Evde Kal" uyarılarını protesto etti.

ABD'nin California eyaletinde on binlerce kişi korona virüs salgınına karşı "Evde Kal" uyarılarını protesto etti.

California genelinde gencinden yaşlısına on binlerce kişi California Valisi Gavin Newsom'ın ve yerel yönetimlerin "Evde Kal" çağrılarını protesto etti. Dün itibarıyla eyalet plajlarını da kapatan Vali Newsom sert eleştirilirken birçok protestocunun sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kuralları uygulamadıkları gözlemlendi.

Gösteriler en çok Orange County, Los Angeles ve California'nın başkenti Sacramento'da yoğunlaşırken göstericiler ABD Başkanı Donald Trump'ın salgına karşı açıklamalarına destek verip Californialı yetkililerin haklarını çiğnediğini belirtti.

Protestolarda polis geniş güvenlik önlemleri alırken müdahale etmekten kaçındı. Orange County Şerifi Don Bares kendi bölgesinde herhangi bir tutuklama yapmayı planlamadığını açıklarken, Şerif ofisi sözcüsü Carrie Braun, "İnsanlar sosyal mesafeyi korudukları ve beklenildiği gibi davrandığı sürece plajlardan yararlanan insanları suçlamayı düşünmüyoruz" dedi.

Los Angeles'ta Belediye binası önünde gerçekleşen protestolarda da halk Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ve Vali Newsom için istifa çağrısı yaparken "Özgür ABD" ve "Özgür Halk" sloganları attı. Protestoları birçok kişi de araçları ile korna çalarak destekledi.

Protestolar sırasında karşıt görüşlüler ile ara sıra ortaya çıkan tartışmalar polis tarafından hızlıca yatıştırılırken protestocular günün sonunda olaysız şekilde dağıldı.

California eyaletinde korona virüs vaka sayısı 52 bin 25'e, ölü sayısı ise 2 bin 124'e yükseldi. Vakaların büyük bir kısmı ise Los Angeles'ta bulunuyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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