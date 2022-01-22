ABD'de binlerce kişi "kürtaja karşı" yürüdü

ABD Yüksek Mahkemesinin 1973'te bir davada kürtaj hakkını tanıyan ve bu konuda emsal teşkil eden kararının 49'uncu yıl dönümünde binlerce kişi başkent Washington'da kürtaj karşıtı gösteri düzenledi.

ABD Yüksek Mahkemesinin 1973'te bir davada kürtaj hakkını tanıyan ve bu konuda emsal teşkil eden kararının 49'uncu yıl dönümünde binlerce kişi başkent Washington'da kürtaj karşıtı gösteri düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'daki dondurucu soğuğa rağmen binlerce kişi kürtajın yasaklanması için yürüdü.

"Yaşam için Yürü" adlı yıllık düzenlenen yürüyüşün bu yılki teması "Eşitlik anne karnında başlar" şeklindeydi.

ABD Yüksek Mahkemesinin önünde toplanan kalabalık 1973'teki davanın başlığı olan "Roe v. Wade" ibaresine atıfla "Biz Roe sonrası nesiliz" yazılı pankartlar açtı.

Yüksek Mahkemeye 1973'teki "Roe v. Wade" kararını geri alma çağrısında bulunan göstericiler "Bırakın kalpleri atsın", "yaşam hakkı için adalet" şeklinde sloganlar attı.

Kürtaj konusu bu yıl Yüksek Mahkemenin gündemine geleceğinden her yıl 21-22 Ocak'ta yapılan bu yılki yürüyüşe ilgi büyüktü. Yürüyüşe farklı eyaletlerden çok sayıda kişi katıldı.

Kürtaj hakkı ABD Yüksek Mahkemesinin gündeminde

Mississippi'de 15 haftalık bir gebeliğin kürtajla sonlandırılmasının yasaklandığı 2018 tarihli bir eyalet yasası 1 Aralık 2021'de Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

Üyelerinin çoğunluğu muhafazakarlardan oluşan mevcut ABD Yüksek Mahkemesinin bu kararı 1973'teki "Roe v. Wade" davasının kararını bozarak onaylaması bekleniyor.

Böyle bir durumda kürtaj hakkı 12 eyalette yasaklanmış olacak ve onlarca eyaletin de bu karar sonrası kürtajı yasaklayabileceği konuşuluyor.

ABD'de önemli bir siyasi tartışma konusu olan kürtaj hakkı, Demokratlar tarafından savunulurken Cumhuriyetçiler tarafından karşı çıkılıyor.