ABD'de binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için toplandı
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ABD'de binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için toplandı

ABD'de binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için toplandıABD, (DHA) ? ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından devam eden protestolara binlerce kişi katıldı.

07.06.2020 21:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:49

ABD'de binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için toplandı

ABD, (DHA) ? ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından devam eden protestolara binlerce kişi katıldı.

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde binlerce kişi protesto için bir araya geldi.

ABD'de binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için toplandı

Kaynak: DHA

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