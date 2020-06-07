ABD'de binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için toplandı ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından devam eden protestolara binlerce kişi katıldı.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından devam eden protestolara binlerce kişi katıldı.

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde binlerce kişi protesto için bir araya geldi.

Kaynak: DHA