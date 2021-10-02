ABD'de binlerce kadın Teksas'ta yürürlüğe giren kürtaj yasasını protesto etti - Haberler
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ABD'de binlerce kadın Teksas'ta yürürlüğe giren kürtaj yasasını protesto etti

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de binlerce kadın Teksas'ta yürürlüğe giren kürtaj yasasını protesto etti

ABD'de binlerce kadın, ülkenin değişik şehirlerinde, 1 Eylül'de Teksas'ta yürürlüğe giren kürtaj yasasını protesto etmek için meydanlara indi.

ABD'de binlerce kadın, ülkenin değişik şehirlerinde, 1 Eylül'de Teksas'ta yürürlüğe giren kürtaj yasasını protesto etmek için meydanlara indi.

Başkent Washington'daki Freedom Plaza Meydanı'nda başlayan "Kürtaj adaleti için yürüyüş" adlı gösteride, kadınlar pankart ve sloganlarla Teksas'ta uygulamaya konulan kürtaj yasasına tepki gösterdi.

Gösterilerde yasayı destekleyen gruplarla protestocular arasında zaman zaman sözlü sataşma ve gerginlik yaşandı.

Göstericiler, daha sonra ABD Yüksek Mahkemesine doğru yürüyüşe geçti.

Teksas'taki kürtaj yasası

Kadınların hamileliklerinin 6'nci haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan söz konusu yasa, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, 9 Eylül'de Teksas Federal Mahkemesine dava açarak, eyaletteki kürtaj yasasının kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve "federal yasaların eyalet yasalarından üstün olduğu"na ilişkin ABD Anayasası ilkesine aykırı olduğunu savunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesinin, Teksas'ta mayısta kabul edilen ilgili yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için yapılan başvuru üzerine harekete geçmemesi 'yeşil ışık' olarak değerlendirilmiş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Yüksek Mahkemeyi eleştirerek, mahkemenin kürtaj yasağına geçit vermesinin "kadınların anayasal haklarına büyük bir saldırı" olduğunu belirtmişti.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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