ABD'de Bilgisayar Oyunu Turnuvasına Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville şehrinde bulunan bir eğlence tesisine, bir bilgisayar oyunu turnuvası sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Florida polisi, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Polis, silahlı saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü, başka bir şüphelinin aranmadığını söyledi.

Alışveriş ve eğlence merkezi Jacksonville Landing'deki GLHF adlı mekana yönelik saldırı sırasında, EA Sports'un popüler Amerikan futbolu oyunu Madden için turnuva düzenleniyordu.

Florida eyaleti geçtiğimiz yıllarda birçok kitlesel silahlı saldırıya sahne olmuştu.

2016 yılında da Orlando'daki Pulse adlı gece kulübüne gerçekleşen saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yılın Şubat ayında da Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas okuluna silahlı saldırı gerçekleşmiş, 17 kişi ölmüştü.