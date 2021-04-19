ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti

ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de Joe Biden yönetimi, ülkeye yasa dışı yollarla gelen göçmenler hakkında "yasa dışı" yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" ve "asimilasyon" yerine "entegrasyon" kelimelerinin kullanılacağını açıkladı.

ABD'de Joe Biden yönetimi, ülkeye yasa dışı yollarla gelen göçmenler hakkında "yasa dışı" yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" ve "asimilasyon" yerine "entegrasyon" kelimelerinin kullanılacağını açıkladı.

Washington Post'un haberine göre, Biden yönetimi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP) gönderdiği notta, Donald Trump döneminde göçmenler konusunda kullanılan bazı terimlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Buna göre, Trump döneminde kullanılan "yasa dışı yabancı" terimi değiştirilerek "yasa dışı" kelimesi yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" sözcükleri kullanılacak.

Ayrıca, göçmenlerin toplumla bütünleşmesi için kullanılan "asimilasyon" kelimesinin yerine de "entegrasyon" sözcüğü gelecek.

Biden yönetiminin yaptığı söz konusu değişikliğin, Trump yönetiminin eleştirilen göçmenlik politikalarının kaldırılarak yerine daha "insani" bir sistem kurulması çabaları kapsamında yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Jennifer Aniston'un evlat edindiği iddiası
Jennifer Aniston'un evlat edindiği iddiası
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 18:18:16. #1.15#

title