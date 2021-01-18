ABD'de Biden'ın yemin töreni provası yangın nedeniyle durdu
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ABD'de Biden'ın yemin töreni provası yangın nedeniyle durdu

18.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:19
ABD'de Biden'ın yemin töreni provası yangın nedeniyle durdu

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasında Joe Biden'ın yemin töreni provasının yapıldığı sırada, bina yakınlarındaki bir evsiz kampında yangın çıkması sonucu durduruldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasında Joe Biden'ın yemin töreni provasının yapıldığı sırada, bina yakınlarındaki bir evsiz kampında yangın çıkması sonucu durduruldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kongre binasında seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreni provalarının yapıldığı sırada, bina yakınlarında bulunan bir evsiz kampında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar, bölgede panik yarattı. Yangın nedeniyle Kongre binasına giriş ve çıkışlar kısa süreliğine kapatıldı ve provalar durduruldu. Yangının söndürülmesini ardından çalışmalar tekrar başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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