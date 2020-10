ABD'de Biden'ın oğluyla ilgili habere getirilen sosyal medya kısıtlaması tepki çekti

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yöneticisi olduğu iddia edilen Ukraynalı bir şirketle ilgili Ukrayna hükümetine baskı yaptığı öne sürüldü.

ABD merkezli New York Post gazetesi, Başkan Adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı bir şirketin yöneticisi olduğunu iddia eden ve Hunter'ın Ukrayna hükümetine baskı yaptığına dair bilgilerin yer aldığı maillerin görsellerinin paylaşıldığı bir haber yayımladı. NY Post'un haberinin ardından Twitter ve Facebook, söz konusu haberin paylaşılmasına sınırlama getirdi.

Facebook Sözcüsü Andy Stone, söz konusu haber in 'doğru bilgi içerme' kurallarına uygunluğu konusunda inceleme yapıldığını ve bu sırada haber in paylaşılmasına kısıtlama getirildiğini söyledi. Öte yandan Twitter CEO'su Jack Dorsey, söz konusu haber e getirilen kısıtlamalara ilişkin, "New York Post haber iyle ilgili iletişimimiz iyi değildi. Bir internet paylaşımını neden engellediğimiz ile ilgili bir açıklama yapmadan engellemek kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Twitter Safety'den yapılan paylaşımda ise "Makalelerde, fotoğraflar, e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi kurallarımızı ihlal eden kişisel ve özel bilgiler bulunuyor" açıklaması yapıldı.NEW YORK POST'UN HABERİNDEKİ İDDİALAR NEYDİ?New York Post'tan yayımlanan haber de, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın, Ukrayna'daki bir enerji şirketi ile ilişkilerinin olduğu ve şirketi soruşturan bir başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı ifade edildi.'SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI BIDEN'I MI DESTEKLİYOR' SORUSU

Dev sosyal medya platformları Facebook ve Twitter'ın NY Post haberine kısıtlama getirmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları, bu şirketleri Demokrat Parti adayı Joe Biden'ı desteklemekle suçladı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ve Cumhuriyetçiler, sosyal medya şirketlerinin aldığı kararı eleştirdi. Missouri Senatörü Josh Hawley, "Büyük teknoloji şirketlerinin seçimleri satın almak istediği hissiyatına kapılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı