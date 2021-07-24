ABD'de Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye düştü
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ABD'de Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye düştü

ABD'de Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye düştü
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'de yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye geriledi.

ABD'de yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye geriledi.

Gallup tarafından yapılan ankette, Demokratların yüzde 90'ının, Cumhuriyetçilerin yüzde 12'sinin ve bağımsızların yüzde 48'inin Biden'in başkanlık performansına olumlu not verdiği kaydedildi.

Ankette, Biden'ın Demokratlar ve bağımsızlar arasındaki notunun Beyaz Saray'a geldikten sonra ilk kez bu kadar düşük olduğuna işaret edilerek, genel ortalamanın hazirandaki yüzde 56'dan bu ay yüzde 50'ye gerilediği belirtildi.???????

6-12 Temmuz arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarını değerlendiren analistler, Biden'ın onay oranının düşüşünü, ekonomideki bazı olumlu gelişmelere rağmen tüketiciye yansıyan pahalılık ile son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılamaların yavaşlaması ve vaka sayısının artmasına bağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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