Abd'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı

11.09.2019 19:23

ABD'de bir işyerinde 5 kişi bıçaklandı. Yaralanan 5 kişi hemen hastaneye kaldırılırken, yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, Florida eyaletine bağlı Tallahassee şehrinde meydana geldi. Saldırganın, Dyke Industries şirketine gelerek 5 kişiyi bıçakladığı bildirildi. Yaralanan 4 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Florida polisi, saldırganın gözaltına alındığını açıklarken daha fazla detay vermedi.

Kaynak: DHA