ABD'de "Beyaz Saray, senatörler üzerinde baskı kuruyor" iddiası

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesinden yana olduğu sinyalini verdi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesinden yana olduğu sinyalini verdi. Öte yandan, Trump'ın azledilmesine yönelik oy kullanmak isteyen senatörlerin Beyaz Saray'ın baskısı altında oldukları belirtildi.

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde kritik oturum sürüyor. ABD medyası, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesinden yana olduğuna ilişkin sinyal verdiğini duyurdu. CNN International'ın Cumhuriyetçi kaynağına dayandırdığı haberinde, yaklaşık 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump'ın azledilmesine yönelik oy kullanmayı düşündükleri ve istedikleri, ancak Beyaz Saray'ın bu senatörler üzerinde baskı kurduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı