ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon ziyaretçilere kapandı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle Beyaz Saray, ABD Kongresi ve Savunma Bakanlığı binaları ziyaretçilere kapatıldı.
12.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:45
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle Beyaz Saray, ABD Kongresi ve Savunma Bakanlığı binaları ziyaretçilere kapatıldı.
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Kaynak: Dunya.com