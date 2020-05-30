ABD'de Beyaz Saray'a yürümek isteyenlere polis şiddetini artırdı, ırkçılığa karşı öfke büyüyor
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ABD'de Beyaz Saray'a yürümek isteyenlere polis şiddetini artırdı, ırkçılığa karşı öfke büyüyor

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis polis departmanında görevli memur Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi genç George Floyd cinayeti sonrasında başlayan protesto gösterileri Beyaz Saray'a sıçradı.

ABD'de Beyaz Saray'a yürümek isteyenlere polis şiddetini artırdı, ırkçılığa karşı öfke büyüyor
30.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:44

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis polis departmanında görevli memur Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi genç George Floyd cinayeti sonrasında başlayan protesto gösterileri Beyaz Saray'a sıçradı. Floyd için Washington'da düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Minneapolis kentinde polis, tarafından boğularak öldürülen George Floyd için ülke genelinde birçok eyalette düzenlenen protestolar başkent Washington'a sıçrarken, Beyaz Saray'a yürümek isteyen göstericilere polis engel olmak istedi. ABD gizli servisi, Beyaz Saray'ın karşısında Lafayette Park'ta bir protestocuyu gözaltına aldı. Lafayette Park'ta toplanan protestocular Beyaz Saray'a yürümek istedi. Polis, 'Terörist' ve 'Katil' polislerini durdur, "ölmek istemiyoruz", "adalet yoksa huzur yok" sloganları atan yüzlerce göstericinin, Beyaz Saray'ın önündeki La Fayette parkındaki demir parmaklıklara yaklaşmasına izin vermeyince arbede yaşandı. Duvarları aşmaya çalışan göstericiler, Gizli Servis elamanları ile çatıştı ve protestocular Amerikan bayrakları yaktı. Bir protestocu, duvarları aşmaya çalışırken Gizli Servis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Bir yağmacı vurularak öldürüldü

George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin dördüncü gecesinde Minnesota eyaletinde akşam saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Minnesota Valisi Tim Walz, Minneapolis'te şüpheli şekilde bir yağmacının vurularak öldürüldüğünü ve bazı iş yerlerinin protestocular tarafından ateşe verildiğini açıkladı. Protestoların şiddetlenmesi üzerine Beyaz Saray'ın tecrit altına alındığı bildirildi. George Floyd'un öldürülmesinin dördüncü gecesinde devam eden gösterilerin ardından tüm eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilerek gösterilerin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Belediye Başkanı Frey, sokağa çıkma yasağı ilan etti

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini ve tüm kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve tıbbi personel ile Minneapolis, St. Paul, Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı, Minnesota Eyalet Devriyesi veya Minnesota Ulusal Muhafızları tarafından yetkilendirilen diğer personellerin sokağa çıkma yasağından muaf olduklarını açıkladı. Belediye Başkanı Frey, herkesin gece boyunca saat 8'den itibaren halka açık yerlerde bulunmasını yasaklayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve yasağın hafta sonu da uygulanacağını açıkladı.

Gösteriler New York ve Houston'a sıçradı

Protestocular öldürülen George Floyd'un memleketi Houston'da adalet isteyerek sokaklara döküldü. Göstericiler Houston eyaletinde polisin tutuklanmasının yeterli olmadığını gerekçe göstererek sokaklara indi. Protestocular gece boyunca sokakları ve iş yerlerini ateşe verdi. Şehirde gece boyunca yağmalamalar devam etti.

New York eyaletinde ise göstericilerle polis karşı karşıya geldi. Polis göstericileri biber gazı sıkarak dağıttı. Brooklyn kentinde göstericilerle polis yer yer çatışıyor. Protestolar New York'un bazı bölgelerinde halan devam ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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