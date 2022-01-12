ABD'de beyaz ırkçılarca öldürülen Emmett Till'e "Kongre Altın Madalyası" verilecek - Haberler
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ABD'de beyaz ırkçılarca öldürülen Emmett Till'e "Kongre Altın Madalyası" verilecek

ABD'de beyaz ırkçılarca öldürülen Emmett Till'e
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

ABD'de Senato, 1955'te beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçılar tarafından öldürülen Chicagolu genç Emmett Till ve annesi Mamie Till-Mobley'e "Kongre Altın Madalyası" verilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

ABD'de Senato, 1955'te beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçılar tarafından öldürülen Chicagolu genç Emmett Till ve annesi Mamie Till-Mobley'e "Kongre Altın Madalyası" verilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Senatör Cory Booker ve Richard Burr, Kongrenin verdiği en yüksek sivil onur madalyasının Till ve annesi Mamie Till-Mobley'e verileceğine dair tasarıyı tanıttı.

Kabul edilen tasarı, Till ailesinin yaşadıklarının ve adaletsizliğe karşı mücadelelerinin gecikmiş bir kabulü olarak nitelendirildi.

1955'te Mississippi'de bir bakkalda beyaz bir kadına ıslık çaldığı iddiasının ardından 14 yaşındaki Till kaçırılmış, işkence görmüş ve öldürülmüştü.

Till'in annesi Mamie Till-Mobley'in cenazenin açık bir tabutla yapılmasındaki ısrarı ve Jet dergisinin Till'in işkence görmüş vücudunun fotoğraflarını yayınlaması, ülkede sivil haklar savunucularını harekete geçirmişti.

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AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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