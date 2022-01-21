ABD'de Belaruslu 4 yetkili hakkında "hava korsanlığı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı

ABD'de federal savcılar, Ryanair yolcu uçağının Mayıs 2021'de Belarus'a indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin 4 Belaruslu yetkiliyi "hava korsanlığı" ile suçladı.

ABD'de federal savcılar, Ryanair yolcu uçağının Mayıs 2021'de Belarus'a indirilmesi ve uçaktaki muhalif gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin 4 Belaruslu yetkiliyi "hava korsanlığı" ile suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre New York'taki federal savcılar hazırladıkları iddianamede, Belaruslu 4 yetkiliye "hava korsanlığı" suçu isnat etti.

İddianamede suçlanan yetkililerin ise Belarus'un devlet hava trafiği kurumu Belaeronevigatsia'nın Genel Müdürü Leonid Mikalaevich Churo, Genel Müdür Yardımcısı Oleg Kazyuchists ve ismi açıklanmayan 2 ulusal güvenlik ajanı olduğu aktarıldı.

Ryanair uçağının indirilmesi

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, 23 Mayıs 2021'de bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protestoların yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.???????