ABD'de bekleyen konut satışları şubatta yüzde 10'un üzerinde azaldı
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ABD'de bekleyen konut satışları şubatta yüzde 10'un üzerinde azaldı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de bekleyen konut satışları şubatta yüzde 10'un üzerinde azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık yüzde 10,6 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

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ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık yüzde 10,6 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), şubat ayına ilişkin bekleyen konut satışlar endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık yüzde 10,6 azalarak 110,3 değerine geriledi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, şubatta yüzde 2,6 azalması yönündeydi. Son 2 aydır düşüş gösteren bekleyen konut satışları, ocakta da aylık yüzde 2,4 azalmıştı.

Söz konusu satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 0,5'lik azalış gösterdi. Bekleyen konut satışları ocakta yıllık bazda yüzde 13,5 artmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut talebinin fazla olduğunu ancak konut stokunun düşük olması nedeniyle alımların gerçekleşmediğini aktardı.

Talebin konut kredisi (mortgage) faiz oranlarındaki sınırlı artışlardan henüz etkilenmediğini belirten Yun, oranların hem potansiyel alıcılar hem de yeniden finansman yapmayı düşünen mevcut ev sahipleri için hala avantajlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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