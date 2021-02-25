ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 2,8 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), ocakta ayına ilişkin bekleyen konut satışlar endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 2,8 azalarak 122,8 değerine geriledi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, ocakta yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, Aralık 2020'de aylık yüzde 0,5 artmıştı.

Söz konusu satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 13'lük artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarında ocak ayında yaşanan düşüşü piyasadaki talebi karşılayacak oranda konut olmamasına bağladı.

Yeni konut inşası için alınan izinlerde ve taleplerde artış olduğunu belirten Yun, bunun konut piyasasındaki arz ve talep dengesizliğinin 2021'in ortalarına doğru hafifleyebileceğinin işareti olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin