ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı

25.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:10
ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 2,8 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 2,8 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), ocakta ayına ilişkin bekleyen konut satışlar endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 2,8 azalarak 122,8 değerine geriledi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, ocakta yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, Aralık 2020'de aylık yüzde 0,5 artmıştı.

Söz konusu satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 13'lük artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarında ocak ayında yaşanan düşüşü piyasadaki talebi karşılayacak oranda konut olmamasına bağladı.

Yeni konut inşası için alınan izinlerde ve taleplerde artış olduğunu belirten Yun, bunun konut piyasasındaki arz ve talep dengesizliğinin 2021'in ortalarına doğru hafifleyebileceğinin işareti olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 19:12:40. #1.15#
title