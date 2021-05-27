ABD'de bekleyen konut satışları nisanda düştü
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ABD'de bekleyen konut satışları nisanda düştü

ABD'de bekleyen konut satışları nisanda düştü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda aylık yüzde 4,4 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda aylık yüzde 4,4 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, nisanda aylık yüzde 4,4 azalarak 106,2 değerine geriledi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, nisanda yüzde 0,8 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, martta da aylık yüzde 1,7 artmıştı.

Satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 51,7'lik artış gösterdi. Bekleyen konut satışları martta yıllık bazda yüzde 23,3'lik artış kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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