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ABD'de bekleyen konut satışları mayısta rekor seviyede arttı

ABD'de, bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 44,3 artarak rekor seviyede yükseliş kaydetti.

ABD'de bekleyen konut satışları mayısta rekor seviyede arttı
29.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:37

ABD'de, bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 44,3 artarak rekor seviyede yükseliş kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), mayıs ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 44,3 artarak, verinin açıklanmaya başladığı Ocak 2001'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana düşüş gösteren ve mayıs ayında toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, söz konusu dönemde yüzde 18,9 artması yönündeydi.

Bekleyen konut satışları, Kovid-19 salgınının etkisiyle martta aylık yüzde 20,8 ve nisanda yüzde 21,8 azalmıştı.

Ülkede bekleyen konut satışları, mayısta yıllık bazda ise yüzde 5,1 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarında bu dönemde olağanüstü bir toparlanma olduğu ifade etti.

Konut piyasasına ilişkin görünümün önemli ölçüde iyileştiğine dikkati çeken Yun, yeni konut satışlarını bu yıl önceki seneden daha yüksek olmasının, ikinci el konut satışlarının ise yüzde 10'dan daha az bir düşüş göstermesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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