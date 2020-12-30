ABD'de bekleyen konut satışları kasımda yüzde 2,6 azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, kasımda beklentilerin aksine aylık yüzde 2,6 azaldı.

National Association of Realtors (NAR), kasım ayına ilişkin bekleyen konut satışlar endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, kasımda aylık yüzde 2,6 azalarak 125,7 değerine geriledi.

Son 3 aydır düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, kasımda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, ekimde ise aylık yüzde 0,9 azalmıştı.

Söz konusu satışlar, kasımda yıllık bazda ise yüzde 16,4 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarında son aylardaki düşüşün hızla yükselen konut fiyatlarından kaynaklandığına dikkati çekti.

Mevcut fiyatların bir yıl öncesine göre çok daha yüksek seviyelerde olduğunu anımsatan Yun, gelecek yıla ilişin konut piyasası görünümünün ise olumlu olduğunu belirtti.

Yun, "Destek paketi ve aşı dağıtımı ekonomik büyümeyi garanti ediyor ancak yüksek kamu borçlanması faiz oranları üzerinde hafif yukarı yönlü baskı oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin