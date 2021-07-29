ABD'de, bekleyen konut satışları haziranda düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de, bekleyen konut satışları haziranda düştü

ABD'de, bekleyen konut satışları haziranda düştü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 1,9 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 1,9 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 1,9 azalarak 112,8 değerine geriledi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 0,3 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 8,3'lük rekor artış göstermişti.

Satışlar, haziranda yıllık bazda da yüzde 1,9'luk azalış kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, satışlardaki yavaşlamanın büyük ölçüde konut fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Güne yükselişle başlayan altın 498 liradan satılıyor
Güne yükselişle başlayan altın 498 liradan satılıyor
Fed faiz oranını değiştirmedi
Fed faiz oranını değiştirmedi
ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de, bekleyen konut satışları haziranda düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:59:32. #1.15#

title