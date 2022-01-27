ABD'de "bekleyen konut satışları" geçen ay düşüşünü sürdürdü - Haberler Ekonomi
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ABD'de "bekleyen konut satışları" geçen ay düşüşünü sürdürdü

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen ay aylık bazda yüzde 3,8 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ARALIK, IĞDIR (AA) - ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen ay aylık bazda yüzde 3,8 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), Aralık 2021 dönemine ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen ay aylık bazda yüzde 3,8 azalarak 117,7 değerine geriledi.

Düşüşünü ikinci aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, geçen yıl kasımda da aylık bazda yüzde 2,3 azalmıştı.

Satışlar, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 6,9'luk düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarının azalan konut arzının etkisiyle geçen yılın sonuna doğru azaldığını belirtti.

Konut kredisi (mortgage) oranlarının da son birkaç haftadır istikrarlı bir yükselişte olduğuna dikkati çeken Yun, bu durumun da satışları etkileyeceğini ifade etti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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