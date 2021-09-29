ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta 7 ayın zirvesine çıktı - Haberler Ekonomi
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ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta 7 ayın zirvesine çıktı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta 7 ayın zirvesine çıktı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 8,1 artarak 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de bekleyen Konut satışları endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 8,1 artarak 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 8,1 artarak 119,5 değerine yükseldi.

Bu dönemde toparlanma gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,4 artması yönündeydi. Önceki 2 ayda gösterdiği düşüşün ardından ağustosta 7 ayın zirvesine ulaşan bekleyen konut satışları, temmuzda aylık bazda yüzde 2 azalmıştı.

Satışlar, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 8,3'lük düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, artan konut envanteri ve ılımlı fiyat koşullarının alıcıları pazara geri getirdiğini belirtti.

Konut fiyatları arttıkça satın alma kabiliyetinin zorlu olmaya devam ettiğine işaret eden Yun, piyasadaki dengesizliğin uzun vadede sürdürülemez olduğunu vurguladı.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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