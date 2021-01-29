ABD'de bekleyen konut satışları 2020'nin son ayında azaldı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yıl aralıkta yüzde 0,3 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), Aralık 2020 dönemine ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 azalarak 125,5 değerine geriledi.

Son 4 aydır düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, kasımda ise aylık yüzde 2,5 azalmıştı.

Söz konusu satışlar aralıkta yıllık bazda ise yüzde 21,4'lük artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarının son aylarda düştüğünü, bunun satılık konut sayısının azlığından kaynaklandığını belirtti.

Konut talebinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Yun, satışların yeni konutların satılığa çıkmasıyla artacağını söyledi.

Bu durumun konut fiyatlarının artmasına da neden olduğuna işaret eden Yun, fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskının beklenebileceğini ifade etti.

Yun, bu yılın düşük konut kredisi (mortgage) oranları ve mali desteklerin etkisiyle daha güçlü bir ekonomik büyümeyi beraberinde getireceğini, bunun konut satışlarına olumlu yansımasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin