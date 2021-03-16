ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi
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ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi

16.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:49
ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin, (ABD) Seattle kentinde bebeğini çöp kutusuna atan Christine Marie Warren 23 yıl sonra tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, (ABD) Seattle kentinde bebeğini çöp kutusuna atan Christine Marie Warren 23 yıl sonra tutuklandı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'a bağlı Seattle kentinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kentte, 23 yıl önce çöp kutusunda ölü bulunan bebeğe ait gizem çözüldü. 20 Kasım 1997'de çöp kutusunda bulunan ve adli tıp uzmanları tarafından bebeğin iki gün önce doğduğunu belirtip ölümünün bir cinayet olduğuna karar verdi. Olaya ilişkin sır perdesi ise 23 yıl sonra aralandı. 2018 yılında soruşturma açılan ancak, yeterli bulguya rastlanmayan cinayetle ilgili polis, olay yerinde bulunan DNA'nın, kamuya ait bir soyağacı web sitesinde bilgileri yer alan Christine Marie Warren'la eşleştiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Warren,1997 yılında bir mağazanın banyosunda doğurduğu bebeği çöpe attığını itiraf etti. Warren,12 Mart'ta tutuklanırken mahkeme, kefalet bedeli yaklaşık 75 bin TL olarak kararlaştırıldı. Kent halkı, 1997 yılında bebeğin cenazesi için bağış toplayarak Kuzey Seattle'daki Calvary Mezarlığı'nda mezar taşına "Erkek Bebek Doe: 18 Kasım 1997. Önemsiyoruz" yazılı mezar yaptırdı.  

ÖZEL YASA ÇIKARILDI

Bebeğin bulunmasından yaklaşık beş yıl sonra başkent Washington'da annelerin yeni doğan bebeklerini hastanelerde, itfaiye ve kırsal sağlık kliniklerinde hiç soru sormadan bırakmasına izin veren özel "Güvenli Cennet Yasası" çıkarıldı.


- Abd
ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi
ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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