ABD'de bazı goril türleri üzerinde Kovid-19 aşısı denendi

ABD'de bazı orangutan ve cüce şempanze (bonobo) türlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

ABD'de bazı orangutan ve cüce şempanze (bonobo) türlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

BBC'nin haberine göre, Kovid-19 virüsünün goril türlerinde tespit edilmesinin ardından, San Diego Hayvanat Bahçesi'nde 4 orangutana ve 5 cüce şempanzeye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hayvanat bahçesi üst düzey yetkilisi Nadine Lamberski, aşı uygulanan hayvanlarda herhangi bir semptom görülmediğini belirterek hayvanların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kovid-19 aşısı olanlar arasında, 1994'te ilk açık kalp ameliyatı olan Karen adlı orangutanın da olduğu kaydedildi.

Veteriner ilaç firması Zooties tarafından Şubat 2020'de geliştirilmeye başlanan aşının, geçen yıl ekim ayında kedi ve köpeklerde etkili olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer