ABD'de bazı eyaletlerinde iki farklı korona test sonuçları birleştirildi
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ABD'de bazı eyaletlerinde iki farklı korona test sonuçları birleştirildi

ABD'nin 4 farklı eyaletinde korona virüs vakalarının belirlenmesinde kullanılan iki farklı test sonucunun birleştirildiği ortaya çıktı.

ABD'de bazı eyaletlerinde iki farklı korona test sonuçları birleştirildi
21.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:09

ABD'nin 4 farklı eyaletinde korona virüs vakalarının belirlenmesinde kullanılan iki farklı test sonucunun birleştirildiği ortaya çıktı. Uzmanlar, farklı test sonuçlarının birleştirilmesinin eyaletlerde daha fazla test yapıldığını göstererek, sınırlandırmaların erken bir şekilde gevşetilmesine neden olduğunu savunuyor.

Ülkelere sınırlarını kapattıran, çeşitli ülkelerde karantina ilan edilmesine neden olan korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke ABD oldu. Ülkede, korona virüsün tespitinde kullanılan testlere yönelik bir uygulamada ortaya çıkan sonuç şaşırttı. ABD'de 4 eyaletin korona virüs hastası olduğu tespit eden test ile antikor test sonuçlarının toplam test sayısına yansıtıldığını ortaya koydu. Virginia, Texas, Georgia ve Vermont eyaletlerinden yapılan açıklamada, toplam test sayısına iki farklı test sonuçlarının birleştirilerek eklendiği belirtildi. Uzmanlar ise, iki test sonuçlarının birleştirilmesinin eyaletlerin test sayılarını olduğundan fazla gösterdiğini bu nedenle de önlem alınması ya da önlemlerin gevşetilmesine yönelik yanlış bir tablo çizdiğini ifade etti. Halk sağlığı yetkililerinin, eyaletinde kaç kişinin korona virüs olduğunu bilmeye hakkı olduğunu savunan yetkililer, kaç kişinin geçmişte korona olduğunun da tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Texas, Virginia ve Vermont'ta sorunun fark edildiği ve geçtiğimiz birkaç gün içinde düzeltilmeye çalışıldığı dile getirilirken, Georgia'da ise sağlık yetkilileri Nisan ayından bu yana her iki test sonuçlarını da total sayılara eklediklerini ifade etti.

"Daha fazla ölüm engellenebilirdi"

Kolombiya Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmada, halkın evde kalmaları konusunda ciddi şekilde uyarılması ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması durumunda ölümlerin ve vakaların yarısından fazlasının önlenebileceği kaydedildi. Epidemiyolog Jeffrey Shaman başkanlığındaki araştırma ekibi, ABD'de önlemlerin 2 hafta daha erken alınması durumunda ölümlerin yüzde 84'ü ve vakaların yüzde 82'sinin önlenebileceğini ortaya koydu. Araştırmada ABD'de ilk vakanın Ocak ayında görüldüğü ancak Trump yönetiminin halkı kalabalıklardan kaçınmaları ve seyahat etmemeleri konusunda uyarmasının Mart ayının ortalarını bulduğu vurgulandı.

ABD'de bir buçuk milyondan fazla kişiye yapılan korona virüs testi pozitif çıkarken, 94 binden fazla kişi hayatını kaybetti. - VIRGINIA

Kaynak: İHA

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