ABD'de bazı eyaletlerde ekonomik normalleşme yarın başlıyor
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ABD'de bazı eyaletlerde ekonomik normalleşme yarın başlıyor

ABD'de bazı eyaletlerde ekonomik normalleşme yarın başlıyor
30.04.2020 22:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:22

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler aralarında Alabama, Arizona, Iowa, Ohio ve Texas'ın da bulunduğu 11 eyalette 1 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler aralarında Alabama, Arizona, Iowa, Ohio ve Texas'ın da bulunduğu 11 eyalette 1 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ve kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurmasının ardından eyaletlerin normalleşme sürecine ilişkin planları da açıklanmaya başlandı.

Hijyen ve sosyal mesafe şartıyla işletmeler açılacak

Bu kapsamda Alabama, Arizona, Idaho, Iowa, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming ve Maine eyaletlerinde, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin 1 Mayıs itibarıyla kademeli olarak gevşetileceği bildirildi.

Söz konusu tedbirler, Beyaz Saray'ın yayımladığı 3 aşamalı plan doğrultusunda kademeli olarak kaldırılacak.

İlk aşamada, bu eyaletlerdeki restoranlar, sinema salonları, alışveriş merkezleriyle ibadethaneler gibi mekanlar sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla açılacak.

Her eyaletin Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik düzenlemeleri farklılıklar gösterse de birçok eyalette okullar, eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar kapalı kalmaya devam edecek.

İşletmelerin kapanması, iş gücü piyasasını olumsuz etkiledi

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'de, salgını kontrol altına almaya yönelik önlemler nedeniyle ekonomik faaliyet önemli ölçüde zarar gördü.

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2008'deki küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşünü kaydetti.

Ülkede iş yerlerinin geçici olarak kapatılmasıyla iş gücü piyasası büyük bir darbe alırken ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı son 6 haftada 30 milyon 307 bine ulaştı.

"Amerika'yı yeniden faaliyete geçir"

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgının ülke ekonomisini olumsuz etkilemesi üzerine normalleşme sürecine ilişkin çalışmalara hız vermişti.

Beyaz Saray'ın 17 Nisan'da "Amerika'yı yeniden faaliyete geçir" başlığıyla yayımladığı planda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı şekilde gevşetilmesi öngörülmüştü.

Plan kapsamında, ilk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal mesafenin korunması şartıyla açılmasına izin verilmişti.

İkinci aşamada, virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletlerde zaruri olmayan seyahatlere izin verileceği ve yine sosyal mesafenin korunması şartıyla ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul ve barların da açılabileceği bildirilmişti.

İlk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletlerin ise 3. aşamaya geçebileceği, bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken restoran ve barların müşteri kapasitesini artırabileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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