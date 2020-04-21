ABD'de bazı büyük üreticiler yeniden işbaşı kararı aldı
ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısında azalma yaşanması ile birlikte bazı büyük şirketlerin kısmen üretime tekrar başlama kararı aldığı öğrenildi.
21.04.2020 08:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:07
ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısında azalma yaşanması ile birlikte bazı büyük şirketlerin kısmen üretime tekrar başlama kararı aldığı öğrenildi. Washington eyaletindeki Boeing uçak fabrikası, 27 bin çalışanını işbaşı yapmaya çağırdı.
Kaynak: Dunya.com