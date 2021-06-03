ABD'de başörtülü kadına uçakta ayrımcılık iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de başörtülü kadına uçakta ayrımcılık iddiası

ABD'de başörtülü kadına uçakta ayrımcılık iddiası
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD hava yolu şirketlerinden Southwest ile seyahat eden bir kadın, başörtüsünden dolayı uçakta ayrımcılığa uğradığını öne sürdü.

NEW ABD hava yolu şirketlerinden Southwest ile seyahat eden bir kadın, başörtüsünden dolayı uçakta ayrımcılığa uğradığını öne sürdü.

ABD'de doğup büyüyen Fatima Altakrouri, Florida'dan Dallas şehrine dönerken, uçuş görevlisinin başörtülü olduğu için kendisini biletinde numarası bulunan çıkış sırasındaki koltuğa oturtmadığını belirtti.

Altakrouri, Florida'da yoğun bakımda bulunan annesini birlikte ziyaret ettiği başörtüsü kullanmayan kız kardeşi Muna Kowni'nin ise ilgili koltuk sırasına oturmasına izin verildiğini kaydetti.

Uçuş görevlisinin, kendisinin İngilizce bilmediği için acil bir durumda risk oluşturabileceğini savunduğunu kaydeden Altakrouri, "Olayı daha da korkunç yapan bu. Beni bir çeşit terörist gibi gösterdi." ifadesini paylaştı.

Altakrouri, 3 saat süren yolculukta kız kardeşinden ayrı koltukta oturmak zorunda kaldığını ifade ederek inişte hava yolu şirketini ABD Ulaştırma Bakanlığına şikayet ettiğini aktardı.

Southwest'ten yapılan açıklamada ise ilgili yolcunun acil durumda belli görevleri yapıp yapamayacağını görevliye sözlü olarak beyan etmediği için koltuğunun değiştirildiği öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı İlker Kaleli
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de başörtülü kadına uçakta ayrımcılık iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 22:34:04. #1.15#

title