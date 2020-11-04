ABD'de başkanlık yarışında Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı
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ABD'de başkanlık yarışında Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı

04.11.2020 04:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 04:28
ABD'de başkanlık yarışında Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı

NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı.

NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Tennessee eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, Tennessee'de 11 delege kazanmış oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanarak 14 delegeyi hanesine yazdırdı

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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